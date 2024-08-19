Упоминается несколько разных бригад.

Военная операция ВСУ в Курской области заставила Россию перебрасывать свои войска с направлений фронта в Украине, говорится в отчете Института изучения войны (ISW). На данный момент переброшено несколько тысяч военных.

Аналитики предполагают, что боевые действия в этом районе потребуют от России увеличения живой силы и средств.

В Институте напомнили о сообщении The Wall Street Journal, в котором указывалось, что из Украины в Курскую область передислоцировали "несколько" неполных бригад РФ общей численностью 5000 человек

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При этом упоминаются бригады "Пятнашка" псевдореспублики "ДНР" и 200-я мотострелковая (14-й армейский корпус Ленинградского военного округа), которая в последние месяцы воевала вблизи Часового Яра Донецкой области.

"Отчет WSJ о 5000 российских военнослужащих частично совпадает с сообщением, что по состоянию на 11 августа российские силы передислоцировали к линии фронта в Курской области до 11 батальонов", - отметили аналитики.

Отдельно упоминается переброска российских сил из Харьковской области. Речь идет о военных из батальона "Тигр" 155-й бригады морской пехоты РФ.

Операция ВСУ в Курской области России - актуальное

Напомним, как писал The Economist, операция ВСУ в Курской области РФ, которая длится почти две недели, могла бы выглядеть иначе - Украина рассматривала несколько возможных сценариев.

Отмечалось, что во время планирования командование рассматривало различные варианты наступления на самые слабые точки российской линии обороны. В частности: удар в Брянской области, удар в Курской области, комбинированный удар в двух регионах сразу, или еще больший масштаб.

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