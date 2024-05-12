Противник рассчитывает, что это позволит им продвигаться в направлении Великого Бурлука.

В Харьковской области россияне пытаются быстро изолировать пространство боевых действий к востоку от реки Северский Донец и захватить Волчанск.

Как считают в Институте изучения войны, по мнению российского командования, это может угрожать украинской группировке на Купянском направлении.

Аналитики ISW имеют геолокационные снимки за 11 мая, на которых зафиксировано разрушение россиянами моста через дамбу Северского Донца в Старом Салтове (к юго-западу от Волчанска), а также удар по мосту через реку Волчья, соединяющему Тихое и Волчанские Хутора.

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Таким образом захватчики хотят изолировать бойцов ВСУ, которые действовали по обе стороны водных объектов, чтобы не дать им поддержать оборону у Волчанска. Также захватчики пытались уничтожить украинские наземные линии связи (GLOC) на юго-запад и восток от Волчанска. Это свидетельствует о том, что враг сосредоточится на захвате Волчанска вместо того, чтобы пытаться обойти его или расширить фронт дальше на восток вдоль границы.

По мнению аналитиков, россияне могут планировать применить наступательные действия под Волчанском, чтобы надавить на оперативный тыл ВСУ, которые обороняются на Купянском направлении. Это нужно врагу, чтобы заставить командование отвести украинские подразделения на этом участке фронта.

В то же время плацдарм в Волчанске мало помог бы российским усилиям продвинуться к Харькову. Есть вероятность, что противник рассчитывает, что это позволит им продвигаться в направлении Великого Бурлука.

Однако ISW отмечает, что продвижение дальше на юг от Волчанска потребует от россиян долгих переездов по открытой местности. Подобные способности вражеские войска не продемонстрировали за последние полтора года боев в Украине.

Бои в Харьковской области

В Генштабе ВСУ сообщили, что осуществляли атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

По данным DeepState, они оккупировали шесть населенных пунктов - Стрелечу, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку.

Как пояснили в ISW, российские оккупанты преследуют несколько целей наступлением в Харьковской области. Враг хочет оттянуть украинские силы с других направлений, продвинуться к Харькову на расстояние выстрелов артиллерии, создать "буферную зону" для защиты Белгорода и ограничить украинские контрнаступательные операции в этом регионе.

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