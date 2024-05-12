Российские оккупационные войска продолжают давить на украинские Силы обороны на Харьковщине. Враг имеет определенные успехи.
Как сообщает DeepState, враг оккупировал шесть населенных пунктов области. Речь идет о Стрелечьей, Пыльном, Красном, Борисовке, Огирцево и Плетеневке.
"Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях", – говорится в сообщении.
Отметим, что официально эта информация не подтверждена.
Война в Украине: ситуация на Харьковщине
В Генштабе ВСУ в вечерней сводке о ситуации на фронте сообщили, что в течение суток на передовой произошло 108 боевых столкновений с противником. На Харьковском направлении армия РФ, при поддержке авиации, осуществляла атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области.
Военный эксперт Роман Свитан считает, что у оккупантов пока нет сил, необходимых для наступления на Харьков. По его мнению, враг пойдет на Волчанск – там есть железная дорога, которая проходит из Белгорода в Купянск, и для оккупантов она очень важна, говорит он.
Тем временем россияне хвалятся подрывом моста вблизи Старого Салтова Харьковской области. Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что даже если эта информация и соответствует действительности, к критическим последствиям это не приведет.