Официально эта информация не подтверждена.

Российские оккупационные войска продолжают давить на украинские Силы обороны на Харьковщине. Враг имеет определенные успехи.

Как сообщает DeepState, враг оккупировал шесть населенных пунктов области. Речь идет о Стрелечьей, Пыльном, Красном, Борисовке, Огирцево и Плетеневке.

"Враг продвинулся в Красногоровке, возле Владимировки и оккупировал Стрелечью, Пыльное, Красное, Борисовку, Огирцево и Плетеневку. Уточнено продвижение противника в Ивановском и окрестностях", – говорится в сообщении.

Видео дня

Отметим, что официально эта информация не подтверждена.

Война в Украине: ситуация на Харьковщине

В Генштабе ВСУ в вечерней сводке о ситуации на фронте сообщили, что в течение суток на передовой произошло 108 боевых столкновений с противником. На Харьковском направлении армия РФ, при поддержке авиации, осуществляла атаки в районах населенных пунктов Стрелечья, Красное, Мороховец, Олейниково, Лукьянцы, Гатище, Плетеневка Харьковской области.

Военный эксперт Роман Свитан считает, что у оккупантов пока нет сил, необходимых для наступления на Харьков. По его мнению, враг пойдет на Волчанск – там есть железная дорога, которая проходит из Белгорода в Купянск, и для оккупантов она очень важна, говорит он.

Тем временем россияне хвалятся подрывом моста вблизи Старого Салтова Харьковской области. Военный эксперт Александр Мусиенко говорит, что даже если эта информация и соответствует действительности, к критическим последствиям это не приведет.

Вас также могут заинтересовать новости: