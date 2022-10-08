Российские СМИ пишут, что город обстреляли из HIMARS.

В неподконтрольном Украине Иловайске Донецкой области прозвучал мощный взрыв. В городе возник пожар - по предварительным данным горит топливный железнодорожный склад оккупантов.

Об этом сообщила "мэр" соседнего оккупированного Харцызска Виктория Жукова.

Российские СМИ также пишут, что город обстреляли из HIMARS.

Видео дня

Использование американского оружия в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США не против, чтобы Украина использовала предоставлено западное вооружение для возвращения территорий, где РФ организовала так называемые референдумы.

По его словам, вооружение, которое США и ряд других стран поставляют Украине, было очень эффективно использовано для возвращения территорий - в частности, недавно на северо-востоке, но также и на юге.

В августе министр обороны Алексей Резников заявил, что Украина обязалась не использовать западное оружие по территории России, а вот в отношении временно оккупированного Крыма таких ограничений нет.

Вас также могут заинтересовать новости: