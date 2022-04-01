Защищая Украину от неприятеля, погиб военный Сергей Клименков. Муж прошел ад боев за Иловайск и Дебальцево, однако продолжал защищать родную землю.
О гибели украинского защитника сообщили в 17-й отдельной танковой Криворожской бригаде имени Константина Пестушка.
Боец служил в ее рядах.
"В боях за Украину погиб военнослужащий 17-й отдельной танковой бригады Сергей Клименков", – отметили в бригаде.
Пройдя ад боев за Иловайск и Дебальцево, боец продолжал защищать территориальную целостность Украины. Он получил три контузии и три ранения. За смелость был награжден государственной наградой – орденом "За мужество" ІІІ степени.
Погиб Сергей Клименков с оружием в руках.
Напомним, накануне стало известно, что в боях под Черниговом погиб муж народного депутата от партии "Голос" Ольги Стефанишиной. В бойца попал вражеский снаряд.