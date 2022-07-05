Этих людей оккупанты потом используют для фейкового референдума.

В Херсоне за российскими паспортами в основном стоят люди старше 60 лет, но их немного.

Об этом сообщил в Facebook советник председателя Херсонской областной военной администрации, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань.

Он отметил, что пропагандисты распространяют видео, где в Херсоне стоят очереди за российскими паспортами.

"Четко видно, что это категория 60+. Молодежи нет, никто не хочет брать кровавый паспорт и автоматически повестку на войну. А вот пенсионеры не против. Не исключаю, что есть идейная сугубо пророссийская часть, но таких немного, а есть те, которых оккупант поставил на грани выживания. Понятно, что этих людей с российскими паспортами орки потом используют для своего фейкового референдума", - написал Хлань.

При этом он отметил, что даже если выдавать по 200 паспортов в день, без выходных — это 6 000 человек за месяц, 12 000 за два, то в разрезе всей численности населения области — это немного. "А больше, чем два месяца у россиян нет. Наша разведка уверена, что август станет переломным моментом. Поэтому считаться с этой паспортизацией и сюжетами российских СМИ не стоит. Так же, как и на их мантру, что Россия здесь навсегда", - отметил Хлань.

Он также сообщил, что на Херсонщине снова обстрелы, вылеты, стрельба и взрывы. "Беспокойно и громко, воздушные тревоги. Горят поля урожаев, оккупанты минируют берега рек. Есть раненые. Нет связи и интернета", - добавил он.

По его словам, очень много людей остаются незаконно заключенными в обустроенных захватчиками подвалах и застенках.

Также Хлань рассказал, что 4 июля в Херсоне неизвестные сняли орнамент "вышиванки" с памятника Небесной сотне. "Оккупанты боятся всего украинского как огня, но россияне в этом просто смешные, ведь наши символы - не снаружи, не на идолах и памятниках как в них, а внутри", - отметил он.

По его словам, в области все больше оборотов набирает движение сопротивления, которое отслеживает не только места скопления орков и коллаборантов, но и выявляет предателей среди местных жителей.

Ранее военный эксперт рассказал, возможно ли сейчас освободить Херсон от оккупантов.

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