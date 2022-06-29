ГУР подчеркивает, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие.

Украинская разведка опубликовала перехват разговора российского военного со своей девушкой, который хвастался убийствами мирных украинцев во временно оккупированном Херсоне.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки Минобороны.

"Тело на дороге лежит. Мы на машинах туда-сюда... ездили" - рассказал оккупант и добавил, что гражданских также расстреливали и из пушки.

В ответ девушка оккупанта рассмеялась.

Также она напомнила оккупанту, что он сознательно убил 4-5 человек и спрашивает не убивал ли он больше?

На что он в подробностях рассказывает девушке, как происходили убийства.

ГУР подчеркивает, что для всех военных преступников будет справедливое возмездие.

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Как сообщил УНИАН, вчера украинская разведка обнародовала очередной перехват оккупантов, который свидетельствовал о том, что в России массово увольняются представители силовых структур из-за страха попасть на войну в Украине.

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