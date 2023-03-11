Гражданские лица снова стали жертвой преступных действий врага.

За прошедшие сутки российские войска вызвали новую человеческую трагедию на территории Херсонской области. Там от вражеских "Градов" погибли гражданские люди.

Об этом утром 11 марта сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram. По его словам, враг выпустил по области 335 снарядов - погибли три человека, еще пятеро гражданских получили ранения.

"За минувшие сутки противник совершил - 71 обстрел, выпустив 335 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов", - отметил он.

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По словам Прокудина, Херсон враг обстрелял четыре раза-14 снарядов попали в жилые кварталы, частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, есть жертвы среди гражданского населения - 3 человека погибли, 5 - получили ранения", - добавил глава ОВА.

Россияне издеваются над украинцами в Донецкой области

Напомним, что сейчас вражеские войска ведут кровопролитную войну не только против ВСУ: их главная цель - уничтожить и причинить боль как можно большим территориям и гражданам Украины. Как ранее констатировали аналитики американского Института изучения войны (ISW), Путин имеет целью стереть само понятие украинского народа.

Сегодня стало известно, что вражеская авиация нанесла более двух десятков сокрушительных ударов по Донецкий области-ранения получили несколько гражданских.

Также В некоторых районах на временно оккупированных территориях Донецкой области враг издевается над украинцами и не позволяет им свободно передвигаться.

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