В один из населенных пунктов запрещен въезд граждан без оккупационной регистрации.

Во Владимировке на временно оккупированной россиянами Донетчине местным жителям запрещено передвигаться по улицам.

Об этом говорится в сводке Генштаба Вооруженных сил Украины. Отмечается, что в отдельных населенных пунктах захваченной территории Донецкой области российские оккупанты продолжают оказывать давление на местных жителей.

"Так, в частности, во Владимировке полностью запрещен въезд гражданам без регистрации", - рассказали в Генштабе.

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Кроме того, захватчики установили блокпосты и запретили местным жителям передвижение по улицам.

Война в Украине - российская оккупация

Россияне на оккупированных территориях ограничивают в правах украинских граждан. Как сообщал УНИАН, с 1 марта там вступил в силу "закон", согласно которому соцвыплаты и пенсии могут получать только лица с российским гражданством, также запрещается оборот гривни. Это лишило местное население украинских выплат.

Также захватчики отказываются выплачивать зарплаты украинцам без российского паспорта на оккупированной части Запорожской области. Кроме того, россияне заставляют людей осуществлять расчеты исключительно через карточки российских банков.

Принудительную паспортизацию российские оккупанты усилили и в Мелитополе, теперь там получить медицинскую помощь без паспорта РФ невозможно. На оккупированной части Херсонщины захватчики угрожают выселениями всем местным жителям, которые не получили российские паспорта.

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