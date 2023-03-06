Вражеские атаки продолжают отбирать право на жизнь у украинской нации.

Армия Российской Федерации продолжает вести войну на уничтожение украинского народа: оккупанты убили еще одного мирного жителя на территории Бахмута (Донецкая область). Ранее стало известно, что вражеские войска также расстреливают друг друга на этом участке фронта.

Смерть украинца подтвердил в понедельник, 6 марта, председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в Telegram. Также он сообщил о ранении пяти гражданских лиц.

"Россия убивает гражданских! За 5 марта россияне убили одного жителя Донецкой области - в Бахмуте. Еще пять человек в области получили ранения", - заявил он.

Кириленко также отметил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ситуация под Бахмутом - ВСУ приняли решение об отводе войск

Напомним, что в своем последнем анализе военной обстановки на фронтах в Украине аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что ВСУ, вероятно, уже начали отвод своих сил с Бахмута. Оперативная ситуация изменилась из-за разрушения местного железнодорожного моста.

В отчете Института за 5 марта говорится, что ВСУ могут повторить манёвр, который ранее уже осуществили при отступлении с линии Северодонецк-Лисичанск. Тогда украинские бойцы настолько истощили российские силы, что у них не осталось возможности вести какие-либо наступательные действия.

Также утром 6 марта в Генштабе ВСУ подтвердили, что войска РФ не прекращает попытку штурмовать Бахмут и близлежащие населенные пункты. Враг усиливает давление.

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