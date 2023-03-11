Всего за сутки войска РФ осуществили 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня по украинским территориям.

За минувшие сутки войска РФ нанесли более двух десятков смертельно опасных авиаударов по Донецкий области. В результате преступных действий россиян ранения получили несколько местных жителей.

Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, за последние 24 часа оккупанты нанесли 29 авиационных и четыре ракетных удара по Донецкой области. Также повреждена гражданская инфраструктура.

"Есть раненые мирные граждане и повреждена гражданская инфраструктура и жилые дома", - сказано в сводке.

Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 100 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В Генштабе в очередной раз подчеркнули, что угроза нанесения ракетных ударов остается значительной по всей территории Украины.

За сутки ВСУ сдержали шквал атак оккупантов.

Напомним, что по состоянию на утро 11 марта Вооруженные Силы Украины отбили более 100 атак врага на востоке страны. Оккупанты усилили свое давление на нескольких участках фронта. В частности, на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском и Шахтерском направлениях.

Также В Генштабе говорят, что россияне все еще "мечтают" выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей, однако ВСУ не дают им на это шансов.

Кроме этого, в Генштабе фиксируют попытки россиян усилить оборону на Запорожском и Херсонском направлениях. Также линию обороны враг строит в приграничных районах Брянской и Курской областей.

Как сегодня утром констатировали аналитики ISW, скорее всего, это связано со стремлением РФ запугать россиян возможным наступлением ВСУ.

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