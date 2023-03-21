Оккупанты обстреливают эти территории из минометов.

Российские захватчики совершают провокации в оккупированных районах Херсонской области с наименее лояльным к ним населением.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время онлайн-брифинга в медиацентре "Украина-Одесса" сообщил начальник пресс-службы тактической группы "Гром" Дмитрий Плетенчук.

"Поступила интересная информация. Оккупанты пытаются узнавать, какие именно оккупированные район левобережья наименее к ним лояльны. Поэтому свои провокации они пытаются осуществлять именно в этих районах, микрорайонах... Например, в Олешках и других населенных пунктах, страдающих от обстрелов россиян. Используют они для этого обычно минометы", - рассказал Плетенчук.

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Ситуация в Херсонской области

По данным оперативного командования "Пивдень", оккупанты продолжают принудительно вывозить жителей временно оккупированного населенного пункта Олешки Херсонской области. В частности, часть населения вывезли в Чаплинку якобы из-за украинских обстрелов. При этом враг занимает пустые дома жителей Олешек, а в населенном пункте активно действуют российские мародеры.

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