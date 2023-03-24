В результате обстрела также возник пожар в складском помещении.

Российские оккупанты в очередной раз обстреляли Херсон, в результате обстрела один человек погиб, еще один получил ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. "В Херсоне - очередной вражеский обстрел, из-за которого пострадали мирные жители. Российские оккупанты ударили по плавням. Двое мужчин успели пересечь реку. На берегу их уже ждали медики, но, к сожалению, 55-летний мужчина скончался от осколочного ранения в грудь", - отметил глава ОВА.

По словам Прокудина, еще один пострадавший – 77-летний херсонец, который получил ранения конечностей и грудной клетки. Бригада "скорой" госпитализировала его в медучреждение в состоянии средней тяжести.

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"Также российская армия обстреляла складское помещение. Возгорание быстро ликвидировали спасатели, прибывшие на вызов", - добавил глава ОВА.

Ситуация в Херсоне

После того, как ВСУ освободили Херсон, оккупанты постоянно его обстреливают, нанося разрушения и человеческие жертвы.

Только за минувшие сутки россияне выпустили по Херсонщине более 420 снарядов. Как сообщает Херсонская областная военная администрация, российские захватчики 74 раза атаковали мирные населенные пункты Херсонщины и выпустили более 420 снарядов из минометов, реактивных систем залпового огня, артиллерии, танков, беспилотников и БМП.

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