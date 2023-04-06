Всего за сутки оккупанты 42 раза обстреляли населенные пункты, использовали минометы, РСЗО и БПЛА.

По итогам суток в результате очередного "кровавого" обстрела, которые совершили оккупанты по Херсонской области один человек получил ранение.

Об этом сообщила Херсонская областная военная администрация. Отмечается, что 5 апреля в течение суток российские оккупанты 42 раза обстреляли мирные населенные пункты области. Выпустили 151 снаряд из минометов, артиллерии и беспилотников.

Жилые кварталы Херсона армия РФ атаковала 9 раз. Враг попал в объекты критической инфраструктуры, частные и многоквартирные дома.

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"За прошедшие сутки в Херсонской области из - за российских обстрелов один человек получил ранения", - отметили в ОВА.

Последние преступления армии РФ за сутки - что известно

Напомним, что сегодняшнее утро для украинцев началось с печальных новостей: глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил об убийстве еще 5 мирных украинцев, которые погибли из-за обстрелов армии РФ.

Также 6 апреля в своем новом отчете Генштаб ВСУ сообщил об очередном захватническом преступлении оккупантов в Запорожской области. Там враг "приватизировал" местную больницу в Малой Белозерке для собственных нужд.

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