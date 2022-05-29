Украинские защитники атаковали оккупантов на Херсонщине и Николаевщине.

Генштаб ВСУ сообщал, что на юге Украины Вооруженные силы идут в контрнаступление. Так, в частности военные 28 отдельной механизированной бригады имени рыцарей Зимнего Похода продемонстрировали, как гоняют и жгут технику российских войск по посадкам Херсонщины и Николаевщины.

Видео обнародовано на Facebook-странице бригады.

"Убегайте с нашей земли непутевые завоеватели. Херсон держись, мы рядом!", - пишут воины ВСУ.

Напомним, как сообщали в Генштабе, ВСУ пошли в контрнаступление на юге: оккупанты понесли существенные потери и заняли оборону.

"Ситуация на линии соприкосновения имеет свою динамику. Вследствие контрнаступательных действий наших войск врагу нанесены существенные потери и ему приходится занимать оборону на невыгодных недооборудованных рубежах. Боевые действия продолжаются. Захватчики продолжают обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах вдоль админграницы Николаевщины и Херсонщины", - отметил он.

Сегодня стало известно, что в результате наступательных действий украинских подразделений армия РФ понесла потери и заняла оборону на невыгодных рубежах в районе населенного пункта Костромка.

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