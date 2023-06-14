Глава Харьковской ОВА отметил, что линия фронта сохраняется по Купянскому направлению.

Председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в эфире информационного телемарафона рассказал, что враг продолжает воплощать тактику ежедневных обстрелов приграничных населенных пунктов Харьковщины, с целью снизить концентрацию внимания ВСУ на деоккупации.

"За минувшие сутки примерно 20 населенных пунктов были обстреляны из вертолетов, из артиллерии, танков, минометов. Эти обстрелы у нас сохраняются, но они призваны для того, чтобы привлекать внимание наших военных, чтобы они не концентрировались на освобождении наших территорий", – акцентировал Синегубов.

От добавил, что сейчас оккупанты уменьшили количество ракетных ударов и вместо С-300, используют ракеты "Калибр".

Кроме того, российские захватчики продолжают наносить прицельные удары по магистральному аммиакопроводу, таким образом терроризируя местное население и угрожая окружающей среде.

"Создавая предпосылки для экологической катастрофы и чрезвычайной ситуации. Это происходит в течение двух недель, ведет (враг - УНИАН) прицельный огонь. Сейчас наши эксперты не фиксируют утечку аммиака, который остается технический в этом аммиакопроводе, но все равно, опасность для этого есть", - подчеркнул Синегубов.

Глава Харьковской ОВА отметил, что линия фронта сохраняется по Купянскому направлению, где враг демонстрирует наступательные действия, но получает отпор от ВСУ и отступает на позиции. "Там враг выбрал такую позицию, что он демонстрирует наступательные действия, получит от наших Вооруженных сил ответ достойный, несет потери и отступает. И тем самым, пытается прощупать где-то слабину, наверное, или особенности там нашей обороны, для того, чтобы сконцентрировать в другом месте удары", - отметил Синегубов.

Также враг продолжает забрасывать свои ДРГ на территорию Харьковской области. "Выдвигает постоянно диверсионно-разведывательные группы, по всей линии границы - это и север, и северо-восточное Волчанское направление, и Восточный Купянский и т.д.", - сказал Синегубов.

Атаки оккупантов на Харьковщину - детали

10 июня глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил о погибшем и раненых в результате атаки российских оккупантов на Харьковщину. Он рассказал, что враг использовал против жителей Харьковской области различное вооружение, в частности, более 10 БПЛА враг применил по территории Богодуховского и Купянского районов, а также ракетой "Калибр" ударил по с. Котляры Харьковского района.

Также ранее сообщалось, что российские оккупанты вечером 5 июня обстреляли Купянский район Харьковской области, попав в трубопровод с аммиаком. Отмечалось, что из-за вражеских ударов произошла разгерметизация аммиакопровода, а участок с поврежденной станцией, где оставался технический аммиак в объеме 700 тонн. составила примерно 12 километров.

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