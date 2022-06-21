В результате обстрелов российскими оккупантами Харьковской области 15 человек погибли, 16 - ранены.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"15 человек погибли. 16 - ранены. Такие ужасные последствия российских дневных обстрелов на Харьковщине", - констатировал глава ОВА.
Он рассказал, что вечером российские оккупанты обстреляли Чугуевскую громаду. "По предварительным данным, 6 погибших, 4 раненых. Данные обновляются", - отметил Синегубов.
В Харькове, добавил он, 11 раненых, 5 человек погибли.
"В Харьковском районе погиб ребенок 8-ми лет, ее мать ранена. В Золочевской громаде 3 погибших", - написал председатель ОВА.
Синегубов подчеркнул, что это терроризм, и эти преступления против человечности должны быть наказаны.
Напомним, 21 июня стало известно, что враг в очередной раз обстрелял жилой район Харькова. Противник открыл огонь по Индустриальному району областного центра.
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