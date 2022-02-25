Украинские военные заставляют врагов бросать технику и вооружение и убегать обратно к российской границе.

В Харькове враг обстрелял Центр крови и учебное заведение, есть жертвы среди мирного населения.

Об этом в Facebook сообщил глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов.

"Российские войска продолжают циничное и жестокое вторжение в Харьковскую область. Несмотря на заявления руководства страны-агрессора, враг обстреливает жилые дома, час назад в центре Харькова произошел обстрел Центра крови, учебного учреждения, есть жертвы среди мирного населения", - рассказал он.

По словам главы ОГА, с начала российского вторжения в Харьковской области пострадали 82 человека: 59 гражданских и 23 военных; погибли – 11: 4 военных и 7 гражданских.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины, пограничные подразделения прилагают все усилия и используют весь боевой опыт, чтобы давать достойный отпор врагу.

"Патриоты территориальной обороны так же на боевых позициях. Наши бойцы заставляют врагов бросать технику и вооружение и убегать обратно к российской границе", - подчеркнул Синегубов.

Как сообщал УНИАН, в Мариуполе враг обстрелял школу и жилой дом, пострадали трое человек.

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