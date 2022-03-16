По факту открыли уголовное производство.

В Харькове умерли двое задержанных мародеров, это произошло в местном СИЗО.

Об инциденте рассказал глава следственного управления областной полиции Сергей Болвинов в Facebook

"Нашими следователями были задержаны два мародера. После всех юридических процедур эти мародеры были направлены в следственный изолятор. На следующий день мы нашли их в изоляторе уже мертвыми, причины смерти устанавливаются. По данному факту следователями зарегистрировано уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины. Не мародерствуйте. Берегите свою жизнь", - написал он.

Напомним, недавно президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, который предусматривает усиление ответственности за государственную измену и мародерство во время военного положения.

Теперь в Украине максимальное наказание за государственную измену – пожизненное заключение с конфискацией имущества. Мародерство будет караться сроком до 15 лет.

Ранее максимальным наказанием по этим статьям были 15 лет и 10 лет соответственно.

По данным ГСЧС, с начала войны с Россией погибли более полутысячи жителей Харькова.