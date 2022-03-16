Спасатели обнародовали печальную статистику.

В Харькове назвали предварительное количество жителей, которые стали жертвами российского вторжения в Украину.

По данным ГСЧС, погибли более полутысячи харьковчан.

"Только по подтвержденным данным с начала войны в Харькове захватчики цинично убили более 500 мирных жителей, 88 из них спасателям пришлось доставать из-под завалов. Поисковые работы не прекращаются. Благодаря работе спасателей на месте разрушенных зданий за все время войны удалось спасти 189 человеческих жизней", - говорится в сообщении.

Как известно, российские оккупанты нещадно и непрерывно обстреливают Харьков, разрушая там здания и убивая людей. По данным горсовета, уже разрушено около 600 зданий.

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