В Харькове несколько сильных прилетов.
Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.
"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ДСНС уже работает. Просьба ко всем харьковчанам - находится в укрытиях", - сообщил он.
Также мощные взрывы прогремели в Николаеве, сообщил в своем Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.
"Около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города. Собираем информацию. Предварительно, без жертв", - сообщил он.
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Война в Украине: актуальные данные
Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.
В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.
На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.
В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.
Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.
ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.
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