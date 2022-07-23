На данный момент известно об одном пострадавшем в Харькове.

В Харькове несколько сильных прилетов.

Об этом в своем Telegram сообщил мэр города Игорь Терехов.

"Несколько сильных прилетов в районе центра. Пока известно об одном пострадавшем. Надеюсь, эта цифра не увеличится. ДСНС уже работает. Просьба ко всем харьковчанам - находится в укрытиях", - сообщил он.

Также мощные взрывы прогремели в Николаеве, сообщил в своем Telegram сообщил мэр города Александр Сенкевич.

"Около 4:30 в Николаеве прогремели мощные взрывы. Все преимущественно в одном районе города. Собираем информацию. Предварительно, без жертв", - сообщил он.

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Война в Украине: актуальные данные

Российские войска по-прежнему сосредоточились на захвате всего Донбасса.

В течение 22 июля враг снова вел штурмовые действия в направлениях Покровского и территории Углегорской ТЭС и снова понес потери и отошел.

На Слобожанском направлении основные усилия оккупанты сосредоточивают на недопущении продвижения наших войск в сторону Государственной границы Украины на севере и северо-востоке Харьковской области.

В Южнобужском направлении противник продолжает ведение обороны занятых ранее позиций, сосредотачивает усилия на сдерживании контрнаступательных действий Сил обороны Украины.

Как говорится в материале Forbes, ближайшие недели могут стать переломными на фронте, а от того, как будут развиваться события в июле – августе, будет зависеть будущее войны.

ВСУ ликвидировали уже 39 тысяч оккупантов и тысячи единиц вражеской техники.

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