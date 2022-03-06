В сети появилось видео с места происшествия.

Российские оккупанты беспощадно обстреливают города Украины, в том числе и Харьков. Более того, это один из наиболее пострадавших от действий оккупантов городов Украины.

В ночь с 5 на 6 марта 2022 года взрывы были слышны в районе Алексеевки, Новых Домов, ХТЗ, Салтовки, 23 Августа и в центре города. Позже украинские военные сбили над Харьковом вражеский истребитель.

А сейчас там горит областная прокуратура. Видео с места происшествия опубликовала пресс-служба Вооруженных сил Украины.

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