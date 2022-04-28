Он подчеркнул, что не было ни одного дня с начала войны, когда бы агрессор не обстреливал город Харьков.

Городской голова Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе 25% жилья непригодно к жизни, 50% школ оккупанты разрушили.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Сегодня в городе 25% жилья непригодно, я имею в виду многоквартирные дома, для жилья... Сегодня около 50%, вдумайтесь, 50% школ оккупант разрушил!", - сказал Терехов.

Он подчеркнул, что не было ни одного дня с начала войны, когда бы агрессор не обстреливал город Харьков.

Напомним, российские оккупанты пошли в наступление на Харьковщине.

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