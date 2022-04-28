Нелегальный тайник устроил 61-летний харьковчанин, который вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса, организовал похищение и накопления танковых двигателей.

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила скрытый склад танковых запчастей на 1,5 млн долларов, которые предназначались оккупантам.

Как сообщил спикер СБУ Артем Дехтяренко, в подпольном хранилище находилось 19 танковых двигателей и другие комплектующие к бронетехнике суммарной стоимостью около 1,5 млн долларов.

По его словам, этого имущества достаточно, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

СБУ установила, что нелегальный тайник обустроил 61-летний харьковчанин. Он вступил в сговор с работниками местных предприятий военно-промышленного комплекса, организовал похищение и накопления танковых двигателей марки 5ТДФА.

По информации СБУ, агрегаты планировалось передать войскам РФ в случае их проникновения в Харьков. Двигателями этой модификации до сих пор комплектуются российские танки Т-64.

На украинские танки такой компоновки с начала двухтысячных годов устанавливаются существенно модернизированные двигатели большей мощности.

Следователи СБУ начали уголовное производство по ст. 111 УК (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения).

Продолжаются следственно-оперативные мероприятия для установления всех лиц, причастных к преступлению.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, российские оккупанты обстреляли один из восточных районов Харькова, в результате чего один человек погиб, двое пострадали.

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