Главное управление разведки Министерства обороны запускает обновленный "Главный бот разведки". Об этом сообщила пресс-служба ГУР.
Отмечается, что за два года войны, украинцы и все, кто выступает против военной агрессии России, присылали разведчикам информацию, которая помогла:
- Уничтожать склады, сооружения, технику оккупантов, корабли и тому подобное;
- получать важную информацию о силах и средствах врага, дислокации чиновников, коллаборантов и т.д.;
- выявлять планы оккупантов и действовать на опережение;
- фиксировать последствия нанесенным оккупантам ударов.
"Мы благодарим каждого, кто присылал информацию через официальный телеграм-бот и тем самым приближал и продолжает приближать победу Украины над страной-агрессором. Мы призываем всех украинцев сообщать о "Главном боте разведки" своим родным, друзьям и знакомым на временно оккупированных территориях", - сказали в ГУР.
Если у вас есть важная для ГУР информация, пишите в официальный телеграм-бот, заявили там.
Украина запустила новую диджитал инициативу - "Мрия"
На прошлой неделе Кабинет министров Украины принял постановление о запуск образовательного цифрового приложения "Мрия". В приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалах.
Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами. Он будет содержать библиотеку контента об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах и кружках.
А еще появится Мечта-ID - электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в "Дії".