Разведчики запускают обновленную версию бота.

Главное управление разведки Министерства обороны запускает обновленный "Главный бот разведки". Об этом сообщила пресс-служба ГУР.

Отмечается, что за два года войны, украинцы и все, кто выступает против военной агрессии России, присылали разведчикам информацию, которая помогла:

Уничтожать склады, сооружения, технику оккупантов, корабли и тому подобное;

получать важную информацию о силах и средствах врага, дислокации чиновников, коллаборантов и т.д.;

выявлять планы оккупантов и действовать на опережение;

фиксировать последствия нанесенным оккупантам ударов.

"Мы благодарим каждого, кто присылал информацию через официальный телеграм-бот и тем самым приближал и продолжает приближать победу Украины над страной-агрессором. Мы призываем всех украинцев сообщать о "Главном боте разведки" своим родным, друзьям и знакомым на временно оккупированных территориях", - сказали в ГУР.

Если у вас есть важная для ГУР информация, пишите в официальный телеграм-бот, заявили там.

Украина запустила новую диджитал инициативу - "Мрия"

На прошлой неделе Кабинет министров Украины принял постановление о запуск образовательного цифрового приложения "Мрия". В приложении будет библиотека контента, который нужен конкретному ребенку, информация об образовательных программах, курсах, внешкольных активностях, олимпиадах, кружках, а также видеоматериалах.

Приложение будет помогать ребенку, родителям и учителям эффективнее ориентироваться в учебном процессе и за его пределами. Он будет содержать библиотеку контента об образовательных программах, курсах, видеоматериалах, внешкольных активностях, олимпиадах и кружках.

А еще появится Мечта-ID - электронный ученический билет, который будет работать так же, как и документы в "Дії".

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