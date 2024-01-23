Такие инциденты случаются исключительно на военных объектах Российской Федерации, отметил спикер ГУР.

Все инциденты "бавовны" на территории России будут продолжаться, но это касается исключительно военных объектов на территории страны-агрессора. Об этом заявил спикер Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, комментируя вопрос о причастности ГУР к событиям, которые происходили на днях в российском городе Тула.

"Мы не можем ни подтвердить, ни опровергнуть, но эти удары будут продолжаться. Кирилл Буданов (глава ГУР – ред.) сказал абсолютно понятную стратегию, и война для государства-агрессора должна быть перенесена на ее территорию. Если мы говорим о Туле, то там, наверное, меньше должны думать о пряниках и самоварах, а больше о том, как собственно остановить эту российскую геноцидную войну против Украины", – акцентировал Юсов

Он добавил, что инциденты, которые происходят на территории РФ, касаются только военных объектов.

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"Хотим еще раз подчеркнуть, что все инциденты, грохот, неопознанные летальные объекты, которые случаются на территории государства-агрессора, случаются исключительно с военными объектами, которые задействованы в этой преступной геноцидной войне против Украины", – подчеркнул Юсов.

Представитель ГУР заметил, что было бы странно, когда Россия нападает на независимую Украину, а для нее ничего не меняется.

"Меняется. И это сегодня ощущается на все больших расстояниях, и дальше будет продолжаться", – констатировал Юсов.

Атаки по России

21 января стало известно об атаке на российский завод "Щегловский вал" в городе Тула, где собирают зенитно-ракетные комплексы"Панцирь-С". В СМИ отмечали, что это была "плановая работа Главного управления разведки Минобороны Украины".

Ранее глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов отмечал, что война должна быть перенесена на территорию России, поскольку, чем шире будут операции там – тем лучше. В то же время, он подчеркивал: "мы не работаем такими методами, которыми работает РФ, поэтому сравнивать это совершенно неправильно".

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