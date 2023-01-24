Из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики.

После полномасштабного вторжения России в Украину акционерное общество "Информационные спутниковые системы имени академика М.Ф. Решетнева" попало под международные санкции.

За информацией военной разведки Украины, на объектах стратегически важного для врага предприятия оборонпрома российские конструкторы и ученые среди прочего разрабатывают так называемые "большие глаза" - средства ведения космической разведки, в частности:

"Репей" - проект перспективной высокоорбитальной системы ведения радиоэлектронной разведки;

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"Геракл-КВ" - проект комплекса глобальной космической командно-ретрансляционной системы;

"Сфера" - проект Единой системы спутниковой связи 3 этапа.

Предприятие расположено в городе закрытого типа Железногорск (Красноярский край). Производство ключевых элементов перечисленных объектов де-факто остановлено из-за острой нехватки компонентов электроники как иностранного, так и российского производства. Речь идет об отсутствии сотен тысяч элементов аппаратуры для космических модулей. В итоге плановые сроки завершения научно-исследовательских работ указанных комплексов космической разведки сорваны и перенесены на несколько лет:

проект "Репей" - с 2022 на 2024 год;

проект "Геракл-КВ" - с 2023 на 2025 год;

проект "Сфера" - с 2025 на 2027.

Отмечается, что из-за санкций и мобилизации под угрозой прекращения существования вскоре окажутся еще несколько отраслей российской экономики.

Санкции против РФ: подробности

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину ЕС ввел против страны-агрессора девять пакетов санкций.

Напомним, что в начале декабря Совет Евросоюза приняла решение об установлении предельной цены на нефть экспортируется из России, на уровне 60 долларов США за баррель. 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции Евросоюза.

Европейский союз планирует ввести 10-й пакет санкций против России к годовщине полномасштабного вторжения РФ в Украину.