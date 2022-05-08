Оккупанты совершили сегодня 4 атаки.

Украинские военные из группировки "Восток" за текущие сутки уничтожили до 190 русских захватчиков.

Об этом сообщает Оперативно-тактическая группировка "Восток" в социальной сети Facebook.

"Украинские защитники продолжают сдерживать агрессора в районе ответственности Оперативно-тактической группировки "Восток". В частности, 8 мая, российские фашистские войска совершили 4 атаки. Продолжаются бои", - говорится в сообщении.

За сутки потери противника составляют: личного состава – до 190 военных, танков – 15, БМП – 12, БТР – 12, ББМ – 1, МТЛБ – 1, минометные расчеты – 1, АТТ – 6, топливозаправщики – 1, и БПЛА – 2.

Ранее военный эксперт заявил, что Россия готовит открытие второго фронта.

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