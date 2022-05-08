Также в Мариуполе было уничтожено около 60 танков и повреждено 30.

Защитники Мариуполя продолжают наносить колоссальные потери российским оккупантам, пришедшим на нашу землю.

По данным полка "Азов", по состоянию на 1 мая его бойцами было ликвидировано более 2,5 тысячи живой силы противника, еще 5 тыс. удалось ранить.

"Мы также уничтожили более 60 танков и подбили 30. Это больше 10% потерь врага по всей стране. Такая же почти ситуация с БТР, артиллерийскими системами", – сообщил офицер разведки управления полка "Азов" Илья Самойленко на брифинге с "Азовстали".

Самойленко отметил, что защитники Мариуполя сделали это без поддержки авиации и артиллерии. И уточнил, что были такие дни, когда около половины всех российских самолетов участвовали в нанесении ударов по городу.

"И мы получили ноль поддержки... Нас оставили самих по себе. И мы были оставлены сами по себе в течение последних 8 лет", – сказал Самойленко.

Мариуполь находится в осаде с первых дней полномасштабного вторжения. В городе до сих пор остаются более 100 тысяч мирных жителей, а также защитники из полка "Азов" и морские пехотинцы. В результате обстрелов повреждено 90% инфраструктуры города.

На сегодня все женщины, дети и старики, которые находились на территории "Азовстали", эвакуированы. Эта часть мариупольской гуманитарной операции завершена.

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