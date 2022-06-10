Речь идет об опасных электронных письмах с темой "СПИСОК ссылок на интерактивные карты".

В Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины предупреждают о новой кибератаке: в зоне риска-медиа Украины.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госспецсвязи.

"Правительственная команда реагирования на компьютерные чрезвычайные события Украины CERT-UA, которая действует при Госспецсвязи, предупреждает о массовой рассылке опасных электронных писем с темой "СПИСОК ссылок на интерактивные карты". Рассылки осуществляются, в частности среди медийных организаций Украины (радиостанции, газеты, новостные агентства и тому подобное)", - подчеркнули в Службе.

Установлено более 500 электронных адресов получателей.

"Электронные письма содержат приложение в виде документа "СПИСОК ссылок на интерактивные карты.docx", открытие которого может привести к загрузке вредоносной программы CrescentImp", - пояснили в Госспецсвязи.

Специалисты предупреждают, что злоумышленники все чаще прибегают к рассылкам электронных писем со скомпрометированных электронных адресов государственных органов.

В Службе призвали в случае, если вы стали жертвой кибератаки, срочно информировать команду CERT-UA.

"Активность отслеживается по идентификатору UAC-0113 (со средним уровнем уверенности ассоциировано с группой Sandworm). Напомним, эта группа была причастна к организации масштабной атаки на энергетический сектор Украины в апреле этого года", - говорится в сообщении.

Напомним, хакеры РФ осуществили атаку на сайты украинских телеком-операторов, однако DDoS-атака фактически не повлияла ни на работу компаний, ни на предоставление ими услуг.

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