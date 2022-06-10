В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины рассказали как действует информационная блокада.
Объяснение опубликовано на странице Госспецсвязи в Telegram.
Захватчики применяют на оккупированной территории информационную блокаду, чтобы заставить людей изменить мнение, выполнить определенные действия или воздержаться от них.
Оккупанты ограничивают доступ к правдивой информации и внедряют нарратив "о вас все забыли". Таким образом они стараются склонить местных к сотрудничеству, чтобы поскорее вернуться к "нормальной" жизни.
В качестве примера привели информблокаду в Запорожской и Херсонской области:
- подключение к росинтернету;
- отключение украинской мобильной связи с обвинением в этом Украины;
- раздача российских сим-карт;
- транслирование российских новостей, где речь идет о "поражении" Украины в войне, предстоящем "демократическом" референдуме и возможности жить "нормально" в составе РФ.
"Гений" пропаганды И. Гебельс говорил:"Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". Поэтому, в этой непростой ситуации необходимо мыслить критически и верить в ВСУ", - отметили в сообщении.
Ранее сообщалось, что в СНБО предупредили об очередной волне российских фейков.