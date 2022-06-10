Захватчики вводят на оккупированных территориях нарратив "о вас все забыли".

В Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности Украины рассказали как действует информационная блокада.

Объяснение опубликовано на странице Госспецсвязи в Telegram.

Захватчики применяют на оккупированной территории информационную блокаду, чтобы заставить людей изменить мнение, выполнить определенные действия или воздержаться от них.

Оккупанты ограничивают доступ к правдивой информации и внедряют нарратив "о вас все забыли". Таким образом они стараются склонить местных к сотрудничеству, чтобы поскорее вернуться к "нормальной" жизни.

В качестве примера привели информблокаду в Запорожской и Херсонской области:

подключение к росинтернету;

отключение украинской мобильной связи с обвинением в этом Украины;

раздача российских сим-карт;

транслирование российских новостей, где речь идет о "поражении" Украины в войне, предстоящем "демократическом" референдуме и возможности жить "нормально" в составе РФ.

"Гений" пропаганды И. Гебельс говорил:"Ложь, повторенная тысячу раз, становится правдой". Поэтому, в этой непростой ситуации необходимо мыслить критически и верить в ВСУ", - отметили в сообщении.

Ранее сообщалось, что в СНБО предупредили об очередной волне российских фейков.

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