DDoS-атака фактически не повлияла ни на работу компаний, ни на качество услуг.

В Государственной службе специальной связи Украины заявляют, что российские хакеры осуществили масштабную DDoS-атаку на сайты украинских телеком-операторов.

Об этом говорится в сообщении в Telegram-канале Госспецсвязи.

"В день победы над фашизмом вражеские хакеры начали масштабную DDoS-атаку на сайты ведущих телекоммуникационных компаний Украины. Россияне уже даже не пытаются скрыть свои действия и выкладывают сообщения об атаках в интернет. Прятаться нет смысла - весь мир знает, кто все это время маскировался за анонимными киберпреступлениями", - говорится в заметке.

Отмечается, что, несмотря на частичную недоступность сайтов части атакованных компаний, их сети работают без перебоев. При этом, у отдельных пользователей возможно незначительное ухудшение качества доступа к интернету.

"Но в целом ни на работу компаний, ни на качество услуг для потребителей эта DDoS-атака фактически не повлияла. Что еще раз свидетельствует об эффективных системах киберзащиты, которые удалось построить украинским представителям телеком-бизнеса", - отметили в Госспецсвязи.

Отмечается, что вероятной целью кибератаки является использование ее для проведения очередной информационно-психологической операции против жителей Украины. "Российские преступники в очередной раз пытаются лишить украинцев доступа к интернету и к правдивой информации, посеять панические настроения", - говорится в заметке.

Сейчас специалисты принимают все меры для уменьшения влияния вражеской DDoS-атаки.

Напомним, российские хакеры атаковали сайты госорганов Молдовы.

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