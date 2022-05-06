На Донбассе в течение 5 мая ВСУ отбили 11 атак врага.

Российские оккупанты продолжают обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в оперативной информации по состоянию на 06:00 по российскому вторжению.

"На базе Купянской городской больницы в обустроенном оккупантами госпитале, по имеющейся информации, находится до 300 раненых", - говорится в сводке.

Также отмечается, что российские оккупанты продолжают обстрелы из реактивной и ствольной артиллерии жилых кварталов и пригорода Харькова.

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Противник не прекращает наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой и Луганской областей и удерживания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Враг продолжает осуществлять наращивание системы противовоздушной обороны, материально-технического обеспечения и огневого поражения и проводить перегруппировку и восстановление боеспособности подразделений.

Отмечено ведение противником воздушной разведки в районах населенных пунктов Александровка, Сергеевка, Владимировка.

На Донбассе за минувшие сутки отбито одиннадцать атак российских оккупантов, уничтожено восемь танков, одиннадцать ББТ и пять единиц автомобильной техники. В городе Мариуполе продолжается блокирование подразделений Сил обороны в районе "Азовстали", а в отдельных районах, при поддержке авиации, враг возобновил штурмовые действия с целью взятия под контроль территории завода.

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