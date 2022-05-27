Немецкий канцлер заявил, что Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война" в Украине.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Берлин должен отправить оружие в Украине. Он считает, что президенту Российской Федерации Владимиру Путину "не должна сойти с рук бесчеловечная война" в Украине.

Об этом пишет немецкое издание Der Spiegel.

По словам Шольца, именно из-за войны в Украине вводятся жесткие санкции против РФ, а Киеву оказывают гуманитарную, экономическую и финансовую помощь.

"И, следовательно, также доставка оружия в зону боевых действий, чего мы никогда не делали как Федеративная Республика", - заявил канцлер Германии.

При этом он указал, что данное решение вызывает политические и этические вопросы, которые необходимо обсуждать. Также Шольц отметил, что Германия решила помочь "жертвам этой захватнической войны", чтобы "грубая сила не преобладала как средство политики".

Отказ Германии поставлять оружия ВСУ

Украинский посол Андрей Мельник раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца. По его мнению, глава федерального правительства, вероятно, не желает поставлять Украине тяжелое вооружение.

Кроме того, Берлин заблокировал передачу танков Т-72 из Словении.

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен раскритиковал позицию правительства Германии относительно войны России против Украины. Германия "слишком колеблется, чтобы поставить тяжелое вооружение и ввести санкции", считает он.

22 мая Германия решила передать Украине летальное оружие, а также деньги на закупку необходимого, артиллерийские боеприпасы и средства перехвата.

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