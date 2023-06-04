В частности, уничтожены два зенитно-ракетных комплекса россиян.

Авиация Сил обороны Украины 4 июня нанесла десять ударов по районам сосредоточения личного состава российских войск.

Также, как сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке, украинские защитники уничтожили один вражеский разведывательный БПЛА.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два района сосредоточения вооружения и военной техники, склад боеприпасов, два зенитно-ракетных комплекса и две станции радиоэлектронной борьбы противника", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что за 4 июня россияне нанесли семь ракетных и 25 авиационных ударов, совершили около 20 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и населенным пунктам.

"Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины продолжает оставаться высокой", - предупредили в Генштабе.

Потери России в Украине на 4 июня - данные Генштаба

Напомним, общие потери России в Украине среди личного состава с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили 209 940. За сутки Силы обороны уничтожили 470 оккупантов.

Также Россия на поле боя в Украине потеряла: танков - 3837, боевых бронированных машин - 7512, артиллерийских систем - 3555, РСЗО - 583, средств ПВО - 344, самолетов - 313, вертолетов - 298.