Силы обороны Украины уничтожили не три, а шесть ударных БПЛА Shahed-136/131.

В ночь на 4 июня российские войска выпустили по Украине восемь ударных дронов Shahed-136/131, шесть из них сбили.

Ранее сообщалось о запуске всего пяти беспилотников и уничтожении трех. Информацию об очередной атаке россиян уточнили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

"Сегодня ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed-136/131. По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины, уничтожены четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БПЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.

Россия атаковала Украину ночью 4 июня - что важно знать

Напомним, ночью 4 июня российские войска снова атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, воздушные вражеские цели должны были ударить по Киеву.

По информации киевских властей, ракеты россияне запускали из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.

В командовании Воздушных сил ВСУ отчитались о проделанной работе по уничтожению ракет и дронов.