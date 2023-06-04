В ночь на 4 июня российские войска выпустили по Украине восемь ударных дронов Shahed-136/131, шесть из них сбили.
Ранее сообщалось о запуске всего пяти беспилотников и уничтожении трех. Информацию об очередной атаке россиян уточнили в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.
"Сегодня ночью противник применил крылатые ракеты воздушного базирования Х-101/Х-555 и иранские ударные БПЛА Shahed-136/131. По уточненной информации, силами и средствами воздушных командований, во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих сил обороны Украины, уничтожены четыре из шести крылатых ракет Х-101/Х-555 и шесть из восьми ударных БПЛА Shahed-136/131", - говорится в сообщении.
Россия атаковала Украину ночью 4 июня - что важно знать
Напомним, ночью 4 июня российские войска снова атаковали Украину ракетами и дронами-камикадзе. В частности, воздушные вражеские цели должны были ударить по Киеву.
По информации киевских властей, ракеты россияне запускали из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия.
В командовании Воздушных сил ВСУ отчитались о проделанной работе по уничтожению ракет и дронов.