В то же время на Лиманском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение.

Российские оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении.

"Противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления на Бахмутском направлении. На Лиманском и Авдеевском направлениях пытается улучшить тактическое положение", - говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

На других направлениях россияне сосредотачивают усилия на сдерживании действий подразделений Сил обороны Украины, обстреливают позиции украинских войск и гражданские объекты. Также оккупаны строят оборонительные рубежи и позиции.

Видео дня

Война в Украине - битва за Бахмут

Как сообщал УНИАН, бои вокруг Бахмута между Силами обороны Украины и российскими войсками продолжаются с августа.

Недавно офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии. По его словам, на этом направлении много боев, обстрелов и штурмов. В свою очередь, командир батальона "Свобода", майор Нацгвардии Петр Кузык рассказал, что на Бахмутском направлении за полтора села российские оккупанты "положили" пару тысяч военных.

Советник ОПУ Алексей Арестович отметил, что российская армия согнала под Бахмут 40 БТГ, чтобы захватить весь Донбасс. Он считает, что россияне не смогут захватить Бахмут.

В сегодняшней утренней сводке Генеральный штаб ВСУ сообщал, что по состоянию на 8 декабря, на Бахмутском и Авдеевском направлениях вражеские войска продолжают попытки наступательных действий.

Между тем военный эксперт Александр Коваленко пояснил, с какой целью российские войска так долго и ожесточенно пытаются захватить Бахмут. По его словам, изначально захват Бахмута подавался исключительно как элемент пропаганды, якобы оккупанты "освобождали" так называемую "ДНР" в пределах ее каких-то исторических границ. Но сейчас это уже совсем другая ситуация.

Вас также могут заинтересовать новости: