Враг не оставляет попыток пробить украинскую оборону на Бахмутском направлении.

Российские оккупанты не оставляют попыток наступать в районе Бахмута Донецкой области. Враг ищет слабые места украинских военных, однако не может пробить оборону наших бойцов.

Как отметил в эфире Апостроф TV командир батальона "Свобода", майор Нацгвардии Петр Кузик, россияне, где это возможно, пытаются обойти украинские войска, обстреливая их позиции из артиллерии.

"Ситуация непростая, но скажу, что это еще не перелом в событиях, но уже очевидно то, что мы вошли в режим реальной работы по стачиванию наступательных сил врага. Они тут сточатся, как карандаш, если не произойдет каких-то экстраординарных событий, это уже очевидно. Пробить оборону они не могут. Чтобы взять полтора села, они уложили пару тысяч человек, и они смогли удержать эти полтора села двое суток. Затем удалось отбить позиции, и выровнять линию фронта", – пояснил он.

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По словам Кузика, российские оккупанты меняют тактику не столько в отношении стратегии и планов, как в отношении тех штурмовых отрядов, которые выходят. Так, ранее украинские позиции штурмовали завербованные заключенные. Россияне выпускали их вперед, чтобы они проходили через минные поля и заграждения и смотрели, где находятся огневые точки ВСУ. Затем позиции украинских войск накрывали артиллерией.

После этого последовали более профессиональные и мотивированные отряды, которые лучше экипированы и специализируются на ночной работе.

"Когда мы выбиваем этот отряд, пока он пополняется, приходят те, кто специализируется исключительно на дневной работе. Но в основном они штурмуют небольшими группами, но постоянно, и в этом большая нагрузка на наших защитников", – отметил военный.

Ситуация на Бахмутском направлении:

Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские оккупанты постепенно продвигаются в районе Бахмута, но еще не окружили город. В то же время захватчики ведут наступательные операции в районе Авдеевка-Донецк, но обороняются на линии Сватово-Кременная.

Военный парамедик Саид Исмагило рассказал, что враг хочет использовать морозную погоду для продвижения на Донбассе. Так, россияне пытаются проводить атакующие действия на Бахмутском направлении. Там усилились артиллерийские обстрелы.

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович подчеркнул, что армия РФ согнала под Бахмут 40 БТГ. Оккупанты хотят захватить весь Донбасс, чтобы президент России Путин мог изобразить "победу" для населения. При этом Арестович считает, что Бахмут все же рашисты не возьмут.

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