Бои вокруг Бахмута между Силами обороны Украины и российским войсками продолжаются с августа.

Военный эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко объяснил, с какой целью российские войска так долго и отчаянно пытаются захватить Бахмут.

Изначально захват Бахмута подавался исключительно как элемент пропаганды, якобы оккупанты "освобождали" так называемую "ДНР" в пределах ее каких-то исторических границ, заявил эксперт в эфире информационного телемарафона.

"Сейчас же это совсем другая ситуация. Если мы взглянем на карту событий, то Бахмут, Авдеевка и Угледар создают буфер контроля со стороны ВСУ, благодаря которому осуществляется огневое влияния вглубь тыла временно оккупированных территорий Донецкой области. А сейчас перед российскими оккупантами достаточно серьезно стоит вопрос обеспечения своей южной группировки войск", - отметил Коваленко.

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По его словам, логистика исключительно через Крымский мост является несовершенной и неэффективной.

"Поэтому они ищут другие пути, и один из них - это восстановление полноценного снабжения материально-технического обеспечения с востока на юг. А сделать это, пока эта логистическая артерия находится под полным контролем ВСУ, невозможно. Поэтому для них важно оккупировать Бахмут, Авдеевку, Угледар, чтобы создать буфер безопасности для в будущем своей логистической артерии", - пояснил он.

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Как сообщал УНИАН, бои вокруг Бахмута между Силами обороны Украины и российским войсками продолжаются с августа.

По информации от Генерального штаба ВСУ на 8 декабря, подразделения Сил обороны отбили атаки российских оккупантов на Бахмутском и Авдеевском направлениях вражеские войска продолжают попытки наступательных действий.

Также в Генштабе отметили, что российские оккупанты потеряли ранеными 240 человек в результате ударов ВСУ по сосредоточению захватчиков в районах городов Бердянск, Токмак, Мелитополь, Энергодар, Днепрорудное, Пологи и Васильевка Запорожской области.

В целом известно, что с начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали на украинской земле уже 93 тысячи 390 оккупантов. В частности, за минувшие сутки, 8 декабря, в Украине обезврежено 310 оккупантов.

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