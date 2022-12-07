По его словам, в этом направлении много боев, обстрелов и штурмов.

Офицер батальона "Свобода" НГУ Андрей Ильенко заявил, что Россия бросила на Бахмутское направление все боеспособные части своей армии.

В эфире телеканала "Эспрессо" он добавил, что оккупанты на фронте несут значительные потери.

"Слишком много поражений россияне получили за последние месяцы. Они проиграли битву на Харьковщине, Херсонщине. Им нужна хоть какая-то реабилитация, им нужен реванш. Хоть где-то они должны показать, что могут наступать. Бахмут выбран оккупантами именно из этих соображений. Все боеспособные части армии РФ брошены сейчас на Бахмут. Много боев, обстрелов, штурмов, но украинская оборона крепкая. Насыпаем врагу, враг понесет большие потери", - подчеркнул Ильенко.

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По словам офицера, Вооруженные силы крепко держат оборону на Бахмутском направлении, однако это сложная, изнурительная и адская работа.

"Украинская крепость Бахмут стоит прочно, никакой угрозы окружения нет. Эта битва длится несколько месяцев, а последние недели - это кульминация этой битвы", - подытожил он.

Ситуация на Бахмутском направлении

Аналитики Института изучения войны заявили, что оккупанты продвигаются к Бахмуту. При этом россияне идут в наступление в районе Авдеевка-Донецк, но находятся в обороне на линии Сватово-Кременная.

Командир батальона "Свобода", майор Нацгвардии Петр Кузык рассказал, что на Бахмутском направлении за полтора села российские оккупанты "положили" пару тысяч военных.

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