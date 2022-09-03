После этого война станет статической.

Глава Разведывательного центра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг считает, что активные боевые действия в Украине завершатся через 7-9 недель, после чего война станет статической.

Как пишет ERR, об этом Гросберг сказал в пятницу на брифинге.

"До окончания активных боевых действий осталось 7-9 недель - в зависимости от того, когда испортится погода. Затем до весны мы будем иметь дело со статической войной, которую мы сейчас наблюдаем в Донецкой и Луганской областях", - сказал Гросберг.

Видео дня

Он считает маловероятным, что до конца года удастся освободить всю территорию Украины. По словам Гросберга, добиться такого большого успеха за столь короткое время будет очень сложно. Так Гросберг прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о намерениях освободить всю территорию Украины от российских войск до конца года.

Также руководитель разведки Эстонии прокомментировал начавшиеся в понедельник утром интенсивные наступления украинских сил в Херсонской области.

"Я бы не стал классифицировать это как массированное наступление. Но с начала апреля Украина смогла добиться успехов в Херсонской области", - отметил он.

По словам Гросберга, выход украинских войск к Днепру устранит опасность того, что российские войска попытаются продвинуться в направлении Одессы. Однако, как российским частям сложно переправиться через Днепр, так это будет сложно сделать и украинским войскам.

Гросберг отметил, что для успешного нападения необходимо трехкратное превосходство сил. Кроме того, Россия построила многочисленные оборонительные сооружения в Херсонской области, а украинские силы смогли прорвать только первую линию.

В то же время успехи Украины в Херсонской области и все более интенсивное наступление снизят возможности оккупационных властей провести там "референдум", считает Гросберг.

Он отметил также, что Россия перебрасывает в Украину недавно сформированные подразделения третьего армейского корпуса, но пока неизвестно, где они будут развернуты. По словам Гросберга, ближайшей целью для них может быть Донецкая область, но если Украина достигнет успеха в Херсоне, то они будут переброшены туда.

Напомним, Эстония, Латвия, Литва и Польша хотят запретить выдачу виз россиянам.

Вас также могут заинтересовать новости: