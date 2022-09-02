Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций подписано между Мінцифри Украины и Министерством экономики и связи Эстонии.

Министерство цифровой трансформации Украины поможет Эстонии создать приложение на базе "Дии".

Об этом сообщает Минцифра в Telegram.

"Поможем эстонским коллегам внедрять юзер-френдли госуслуги и продолжаем вместе строить лучшие цифровые государства в мире", - говорится в сообщении.

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Министерство отмечает, что будет экспортировать в Эстонию лучшие цифровые практики. Поэтому подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере цифровых трансформаций между Мінцифри Украины и Министерством экономики и связи Эстонии.

У Украины и Эстонии очень похожая архитектура цифрового государства. Поэтому большинство наших разработок и услуг будет легко адаптировать в этой стране. Одним из первых шагов – создать в Эстонии приложение на базе "Дии" за 4 месяца.

Напомним, на днях "Дия" запустила ряд новых сервисов для украинцев. У Мінцифри заявили, что обновление упростит жизнь миллионам украинцев.

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