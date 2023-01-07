Угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из оборота украинскую гривну.

В Энергодаре Запорожской области российские оккупационные войска принудили около 3 тыс. работников Запорожской атомной электростанции получить так называемые российские паспорта.

Об этом говорится в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook насчет оперативной информации по состоянию на 06:00. Отмечается, что российские захватчики продолжают психологическое и физическое давление на гражданское население временно оккупированных и занятых территорий.

"В частности, в городе Энергодар Запорожской области российские оккупационные войска заставили около 3000 работников Запорожской АЭС получить так называемые российские паспорта", — говорится в сообщении.

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Отмечается также, что угрожая предпринимателям штрафами и изъятием имущества, в городе вывели из оборота украинскую гривну.

"Значительно возросло количество захваченных оккупантами жилых помещений, которые были покинуты вынужденными переселенцами", — добавили в Генштабе.

Как сообщал УНИАН, 5 января заместитель министра обороны Украины Анна Маляр отметила, что враг усиливает административное давление на гражданское население временно оккупированных территорий Украины.

Она сообщила, что для ускорения процесса насильственной "паспортизации" враг информирует, что с начала 2023 года получение услуг или осуществление каких-либо операций в так называемых "государственных учреждениях" будет возможно только при наличии паспорта гражданина Российской Федерации.

Репрессии на временно захваченных территориях: последняя информация

По данным Генштаба, в Каховке оккупанты пытаются вывести гривну из обращения. Они совершают рейды на торговые точки и угрожают предпринимателям забрать не только наличные, но и товары.

В Херсонской и Луганской областях рашисты также усилили проверки местного населения на предмет переписки с родственниками с подконтрольных Украине территорий и передачи информации.

На временно захваченной левобережной Херсонщине оккупанты ввели агрессивные фильтрационные меры. Они зафиксированы в Каланчаке и Чулаковке.

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