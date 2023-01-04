Российские оккупанты устраивают проверки в домах местных жителей.

Точечные удары украинских защитников по местам сосредоточения российских военных и командования заставляют оккупантов сходить с ума от паранойи. Из-за этого россияне усилили репрессивную машину на захваченных землях.

Как сообщили в Центре национального сопротивления, россияне надеются, что если они депортируют или задержат как можно больше местного населения на оккупированных территориях, то удары прекратятся.

"Так, в Каховском районе (Херсонская область) оккупанты провели рейд по домам местных с целью проверки техники на переписки с родственниками в Украине и передачу информации. В то же время россияне заблокировали село Титаровка (Луганская область) на выезд и въезд и задержали десятки местных по подозрению в работе на ВСУ. Заметим, что село расположено рядом с селом Половинкино, где оккупанты также репрессировали местное население", – подчеркнули в Центре.

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Отмечается, что россияне не понимают, что почти каждый местный житель на оккупированных территориях расценивает захватчиков как врага. Это вместе с разведанными, приобретенными другими путями, и современной техникой поражения "делает оккупантов обреченными на смерть".

Ситуация на оккупированных территориях

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай отметил, что на оккупированной Луганщине захватчики проводят репрессивные действия. Он добавил, что россияне уже развернули огромное количество блокпостов, на которых останавливают автомобили, после чего выдают "повестки" мужчинам.

В то же время мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что российские медики бегут из города. Теперь россияне подкупом пытаются уговорить наших медицинских работников "служить" армии России.

Кроме того, Центр национального сопротивления ранее сообщил о том, что в начале 2023 года враг планирует новую волну мобилизации. Она будет касаться и жителей временно оккупированного юга Украины.

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