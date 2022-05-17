Во время преступлений оккупанты держали всех, кто живет в квартирах, на автоматном прицеле.

В оккупированном Энергодаре российские захватчики ходят по квартирам и забирают мужчин в неизвестном направлении.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Запорожской областной военной администрации.

"По сообщению местных, в Энергодаре российские военные сегодня ходили по квартирам и забирали мужчин, связывали руки и вывозили в неизвестном направлении. Сейчас сообщают о шести похищенных. Во время преступлений россияне держали всех, кто живет в квартирах, на автоматном прицеле", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что российские военные роют окопы вокруг города и строят укрепления.

Как сообщал УНИАН, по данным советника министра внутренних дел Украины Вадима Денисенко, из России оккупантам поступило указание готовить оккупированные территории Запорожской и Херсонской областей к референдуму через несколько месяцев.

"Если говорить об Энергодаре и не только, то россияне стараются максимально закрепиться. Они пытаются устанавливать свою власть, они расставляют во многих населенных пунктах "смотрящих", часто из криминального мира", - рассказал Денисенко.

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