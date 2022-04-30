Также они хотят запустить "Сбербанк" на базе Ощадбанка.

Во временно оккупированном Энергодаре российские захватчики начали вводить в оборот рубли.

Об этом сообщают в Энергоатоме.

"В городе открылись магазинчики, где за "деревянные" продают сосиски, колбасу и другие продукты, привезенные из Крыма, Беларуси и рф. Есть ли в тех магазинах покупатели? Да, и немало. Впрочем, дело не в любви к продуктам по советским Гостам, а в том, что "живых" украинских денег у людей уже не осталось. Однако радости и оптимизма "орубление" не вызывает. Как бы ни старались оккупанты и их прислужники, на замену гривны захватническими деньгами местные жители смотрят с опаской", - говорится в сообщении.

Также они хотят запустить "Сбербанк России" на базе захваченного украинского Ощадбанка.

Сообщается, что с 1 мая оккупанты хотят ввести в оборот рубли и в Мелитополе. Из-за сопротивления населения захватчики собираются привлечь к этому "процессу" бывших работников банковской системы, отправив их на учения в Ростов-на-Дону.