Аналитики предположили, что Россия также привлечет дополнительные силы из мобилизованных в ближайшие недели

Российские войска пытаются усилить свои позиции на оккупированных территориях после отступления с Херсона.

Как сообщили аналитики Институт изучения войны (ISW), российские войска начинают усиливать свои позиции в оккупированных Луганской, Донецкой и восточной части Запорожской областей за счет личного состава, отведенного из Херсонской области, и мобилизованных военных.

Эксперты со ссылкой на Генштаб Украины сообщают об увеличении количества российских военнослужащих в Луганске и отмечают, что российские войска размещаются в заброшенных домах в Красном и Семейкино примерно в 30 км к юго-востоку от Луганска.

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Аналитики предположили, что Россия также привлечет дополнительные силы в ближайшие недели, учитывая, что мобилизованные подразделения российской 2-й мотострелковой дивизии 1-й танковой армии завершили обучение в Брестской области Беларуси.

Российские войска, вероятно, продолжат использовать мобилизованных и передислоцированных военнослужащих для возобновления наступательных действий в Донецкой области и удержания оборонительных позиций в Луганской области.

Кроме этого в ISW отметили, что украинские войска продолжали контрнаступательные операции на линии Сватово-Кременная. А российские оккупанты продолжали наступательные операции вокруг Бахмута, Авдеевки и к западу от Донецка, несмотря на сообщения о значительных потерях в районе Бахмута.

Оккупанты продолжали укреплять районы вокруг наземных линий связи на юге Украины, борясь с частичной утратой возможности использования моста через Керченский пролив. Кроме этого, российские власти работают над установлением контроля над информационным пространством на оккупированных территориях и идентификацией украинских партизан.

В РФ СМИ продолжали активно обсуждать предстоящую вторую волну мобилизации. При этом, как отметили аналитики, количество заключенных в РФ сократилось примерно на 6,5% с января 2022 года, вероятно, из-за интенсивной вербовки в ЧВК "Вагнер".

Освобождение Херсона

11 ноября украинские военные зашли до Херсона, который находился под оккупацией с первых дней полномасштабного российского вторжения в Украину.

По данным ОК "Юг", с 7 по 13 ноября на правом берегу Днепра было деоккупировано 179 населенных пунктов, в том числе Херсон и Снигиревка Николаевской области. На освобожденных территориях оккупанты заминировали многие объекты.

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