Эти города Донецкой области уже не раз попадали под вражеский российский огонь.

Российские оккупанты обстреляли Часов Яр в Донецкой области, в результате обстрела ранены два человека.

По словам главы Донецкой областной военной администрации Павла Кириленко, в Часовом Яру два прилеты зафиксированы в микрорайоне Восточный, там повреждены 4 дома.

Под российский обстрел попал и Торецк, где зафиксировано прямое попадание в многоэтажку, а также повреждены складские помещения.

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"Часов Яр и Торецк уже неоднократно попадали под вражеский огонь, и можно быть уверенным, что россияне не прекратят бить по этим городам. В который раз прошу всех: эвакуируйтесь! Не подвергайте себя неоправданному риску", - подчеркнул глава ОВА.

Война в Украине: ситуация на Донетчине

Россия начала боевые действия на Донетчине еще в 2014 году, оккупировав часть области. После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года территория Донецкой области стала одним из самых горячих направлений войны.

Российские оккупанты ежедневно обстреливают гражданские районы Донецкой области, в результате чего гибнут и получают ранения мирные жители. На фоне постоянных обстрелов, а также разрушенной из-за них инфраструктуры, отопления в регионе почти нигде не будет. В частности, по словам Павла Кириленко, отопления не будет в 11 прифронтовых громадах Донетчины. Поэтому жителей региона еще летом призвали эвакуироваться в более безопасные города Украины.

Глава Донецкой ОВА также сообщил, что большинство людей из прифронтовых населенных пунктов уже выехали, поскольку враг продолжает применять в области тактику выжженной земли.

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