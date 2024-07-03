В результате вражеского удара по Днепру пострадали 34 человека, поделился президент.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на совершенный сегодня российскими захватчиками террористический обстрел Днепра.

Об этом глава государства сообщил в Telegram. "Днепр. Опять террористические удары россиян против нашего города. По состоянию на сейчас известно о пяти погибших. Мои соболезнования родным и близким. 34 человека пострадали, среди них ребенок", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что на месте привлечены все необходимые подразделения Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, и, в частности, спасатели помогают всем, кто пострадал.

"Этот российский террор могут остановить только две вещи - современные системы ПВО и дальнобойность нашего оружия. Мир может защитить жизнь, и для этого нужна решимость лидеров. Решимость, которая может и должна сделать вновь нормой безопасность от террора", - подчеркнул Зеленский.

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Как сообщал УНИАН, в Воздушных силах ВСУ проинформировали, что сегодня утром враг атаковал Днепропетровскую область тремя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К", четырьмя управляемыми авиационными ракетами Х-59 и пятью ударными БПЛА типа Shahed.

Силами ПВО сбито 11 воздушных целей: крылатую ракету "Искандер-К", 4 управляемые авиационные ракеты Х-59, 5 ударных БПЛА Shahed-131/136 и один БПЛА ОТР "Орлан-10".

В этой связи, в Днепре прогремели взрывы. В результате атаки поврежден один из торговых центров. Также вблизи одного из медучреждений произошел пожар. В одном из помещений наблюдалось задымление. Кроме ТЦ, повреждены магазины, расположенные неподалеку от эпицентра взрыва. Ранее было известно о четырех погибших. Еще 27 украинцев пострадали.

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