О пострадавших пока ничего неизвестно.

Около 21.00 в Днепре раздались взрывы от "прилетов" выпущенных врагом ракет.

В частности в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о последствиях ударов по городу.

"В Днепре после прилетов начались пожары, горят авто. О пострадавших пока ничего неизвестно", - отметил он.

В соцсетях сообщается, что серия взрывов в Днепре прогремела около 21.00.

Также известно, что в городе погиб водитель автобуса. Местные Telegram-каналы пишут, что люди сгорали заживо в машинах.

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Как сообщал УНИАН, представители местной власти сообщили о взрывах в Кременчуге и Краматорске после объявленной почти по всем областям Украины вечером воздушной тревоги.

Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил что за ракетный удар в городе могут быть перебои с водой.

"В результате ракетной атаки на город Днепр какое-то время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", - сообщил он.

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