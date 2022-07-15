Около 21.00 в Днепре раздались взрывы от "прилетов" выпущенных врагом ракет.
В частности в Telegram народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о последствиях ударов по городу.
"В Днепре после прилетов начались пожары, горят авто. О пострадавших пока ничего неизвестно", - отметил он.
В соцсетях сообщается, что серия взрывов в Днепре прогремела около 21.00.
Также известно, что в городе погиб водитель автобуса. Местные Telegram-каналы пишут, что люди сгорали заживо в машинах.
Осторожно! Фото 18+
Как сообщал УНИАН, представители местной власти сообщили о взрывах в Кременчуге и Краматорске после объявленной почти по всем областям Украины вечером воздушной тревоги.
Заместитель мэра Днепра Михаил Лысенко сообщил что за ракетный удар в городе могут быть перебои с водой.
"В результате ракетной атаки на город Днепр какое-то время могут иметь место перебои с поставкой воды. Полные ванны водой набирать не надо. Мы уже работаем", - сообщил он.